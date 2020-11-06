A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sahne alıyor. Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelmiş, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Grupta oynanan diğer maçta ise Rusya ile Macaristan 0-0 berabere kalmıştı. Bu sonuçların ardından Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, lider Rusya'nın 5 puan gerisinde yer alıyor. Türkiye'nin karşı karşıya geleceği Rusya ve Macaristan maçları hayati önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar'da tek hedef 2 maçta 6 puan.

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta 11 Kasım'da oynanacak Türkiye-Hırvatistan karşılaşması saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı 15 Kasım'daki Türkiye-Rusya müsabakası saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman?

Puşkaş Arena'da 18 Kasım'da oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 8 puan

2- Macaristan 7 puan

3- TÜRKİYE 3 puan

3- Sırbistan 2 puan

Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan: 2-2

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nin Dünya Kupası’na etkisi nedir?

Dünya Kupası Elemeleri’nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar’da düzenlenecek finallere yükselecek. Play-Off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak Play-Off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.