SON DAKİKA | Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu yapıldı. Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta, rövanş maçları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’n da çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı.
Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta, rövanş maçları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Erzurumspor
Kırklarelispor - Fenerbahçe
Alanyaspor - Galatasaray
Antalyaspor - Sivasspor
Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri
Trabzonspor - Erzurumspor maçının galibiyle Kırklarelispor - Fenerbahçe maçının galibi karşılaşacak. Alanyaspor - Galatasaray galibiyle Antalyaspor - Sivasspor galibi karşı karşıya gelecek.
Yarı final ilk maçlar 3-4-5 Mart, rövanş maçları 21-22-23 Nisan'da oynanacak.
Seri başı olan takımlar...
Galatasaray
Fenerbahçe
Trabzonspor
Antalyaspor
Seri başı olmayan takımlar
Sivasspor
Erzurumspor
Kırklarelispor
Alanyaspor