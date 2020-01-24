SON DAKİKA | Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’n da çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı.

Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta, rövanş maçları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Erzurumspor

Kırklarelispor - Fenerbahçe

Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - Sivasspor

Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri

Trabzonspor - Erzurumspor maçının galibiyle Kırklarelispor - Fenerbahçe maçının galibi karşılaşacak. Alanyaspor - Galatasaray galibiyle Antalyaspor - Sivasspor galibi karşı karşıya gelecek.

Yarı final ilk maçlar 3-4-5 Mart, rövanş maçları 21-22-23 Nisan'da oynanacak.

Seri başı olan takımlar...

Galatasaray

Fenerbahçe

Trabzonspor

Antalyaspor

Seri başı olmayan takımlar

Sivasspor

Erzurumspor

Kırklarelispor

Alanyaspor



