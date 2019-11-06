Son dakika - Türkiye Kupası eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Kura çekiminde bir önceki turu geçen 27 ekibin yanı sıra, bu sezon Avrupa arenasında mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’la birlikte 32 takım yer aldı. Ayrıca bu tur itibariyle 2 maçlı eleme sistemine geçildi. Önceki turlar tek maç üzerinden oynanırken, bu turda takımlar 2 kez karşılaşacak. İlk karşılaşmalar 3-4-5 Aralık’ta, ikinci maçlar ise 17-18-19 Aralık’ta oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa - Vanspor FK

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - 24 Erzincanspor

Altınordu - Denizlispor

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

BB Erzurumspor - Bursaspor

Çaykur Rizespor - Samsunspor

Esenler Erokspor - DG Sivasspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Eyüpspor - Antalyaspor

Alanyaspor - Adanaspor

Karagümrük - Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

5. turda ilk maçlar 3- 4-5 Aralık, rövanşlar ise 17-18-19 Aralık’ta oynanacak.