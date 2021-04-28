SON DAKİKA! Türkiye GP, Formula 1 takvimine geri döndü

Formula 1 severlere büyük müjde... Türkiye GP, Kanada GP'nin iptal edilmesiyle birlikte takvime Türkiye GP eklendi. 11-12-13 Haziran'da Formula 1 heyecanı, İstanbul Park'ta yaşanacak. Kanada'ya giriş için 14 günlük karantina süresinin zorunlu olması ve Formula 1 için bu kuralın aşılamaması nedeniyle İstanbul'un Kanada'nın yerine geçtiğini duyuruldu. F1'den Yapılan açıklamada, "Türkiye, 11-13 Haziran'da Kanada'nın yerine takvime eklendi. Sözleşmesini iki yıl uzatan Kanada Grand Prix'sinin 2022'de geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye GP, geçtiğimiz yıl da Formula 1 takvimine eklenmiş ve 13-14-15 Kasım tarihlerinde organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yarışı kazanan Lewis Hamilton, şampiyonluğunu da ilan etmişti.

İlgili Haberler Formula 1 için ne kadar sevinsek azdır





2020'de takvime sonradan dahil olan İstanbul, unutulmaz bir yarışa ev sahipliği yapmış ve Lewis Hamilton'ın 7. şampiyonluğuna tanıklık etmişti.

'Türkiye, harika mücadelelere sahne olan bir pist'

F1 Başkanı Stefano Domenicali, "Türkiye'nin geçen sezonki muhteşem yarıştan sonra 2021'de Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye, harika mücadelelere sahne olan bir pist. Formula 1'e ev sahipliği yapmak için isteklerini gösteren Türkiye'deki organizatör ve yetkililere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1 yarışı seçilmişti'

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin TC Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1 yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1 yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilet satışları nasıl olacak?

Bilet satışları ile ilgili de konuşan Vural Ak: "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır" şeklinde konuştu.