Son dakika haberi... Corona virüsü salgını Türkiye'de her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor. İlk olarak 11 Mart'ta ülkemize görülen corona virüsü salgını, şu ana kadar toplam 108 can aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, günlük coronavirüs tablosunu yayınladı.

Fahrettin Koca, bugün 1704 coronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vakanın 7402'ye yükseldiğini açıkladı. Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 108 oldu.

Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük coronavirüs tablosu şu şekilde:

Toplam test Sayımız: 55.464

Toplam vaka sayımız: 7402

Toplam can kaybımız: 108

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayımız: 445

Toplam Entübe hasta sayımız: 309

Toplam İyileşen hasta sayımız: 70