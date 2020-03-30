Son dakika | Türkiye Corona Virüs rakamları! Dünya Coroa Virüs Vaka sayısı kaç? İşte o liste...
Corona Virüs Türkiye rakamları hergün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Küresel çaplı bir sorun haline gelen Corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili Türkiye ve dünyadaki veriler güncellenmeye devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili dünya genelinde yetkililer bilgilendirmelerine devam ederken, Türkiye'deki son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla bildiriyor. Öte yandan Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde yeni önlemler alınıyor. Türkiye genel Corona virüs tablosu ise güncekl olarak covid 19 web sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.
Türkiye ve Dünya'daki Corona Virüs sayıları araştırılmaya devam ediyor. Corona Virüs'e yakalananların sayısı dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya devam ediyor. Son paylaşılan verilere göre Corona Virüs vaka sayısı 700 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 178 kişi oldu. Virüs'en en fazla görüldüğü ülke ise 131 bin 403 vaka sayısıyla ABD olurkan onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip etti. Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 29 Mart Pazar günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması...
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CORONA VİRÜSÜ GÜNLÜK VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif hale getirildi. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum tüm detayları ile paylaşılıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı ekranda covid-19 ile ilgili sayısal veriler paylaşılıyor.
29 MART GÜNCEL VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, "Bugün 1815 yeni tanı kondu. Can kaybı 131'e, hasta sayısı 9 bin 217'ye ulaştı." dedi.
Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:
"Toplam test sayısı: 65 bin 446. Toplam vaka sayısı: 9 bin 217. Toplam vefat sayısı: 131. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 568. Toplam entübe hasta sayısı: 394. Toplam iyileşen hasta sayısı: 105. Bugünkü test sayısı: 9 bin 982. Bugünkü vaka sayısı: 1815. Bugünkü vefat sayısı: 23."
Dünya genelinde Corona Virüs sayısı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 700 bini, can kaybı 33 bini geçti
Çin'de Aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 700 bini geçti.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin veritabanına göre, can kaybı da 33 bin düzeyini aştı. Covid-19 hastalığına yakalanan ve iyileşenlerin sayısı da 150 bine yaklaştı.