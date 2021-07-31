A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki 4'üncü maçında Arjantin'i 3 - 0 mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi. Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla tarihinde ikinci kez katıldığı olimpiyatta ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

A Milli Takım , grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacak.

SET SONUÇLARI

1-SET: 23-25

Karşılaşmada ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçtik

2-SET: 20-25

Filenin sultanları ikinci seti de kazanarak durumu 2-0 yaptı.

3-SET: 25 - 18

Milliler üçüncü seti 28-18 aldı ve mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

ARJANTİN: Rodriguez, Mayer, Nizetich, Farriol, Mercado, Bulaich, Fortuna, Germanier, Nosach, Lazcano

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol

Tarihte bir ilk

Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.

A Milli Takım, gruptan çıkarak halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.