Trabzonspor 'da sol bek arayışı sürerken bordo-mavililerin önceliği bu bölgeye yabancı bir isim almak. Birger Meling ve Dalbert gibi isimlere teklif götüren Bordo-Mavililerin, yeni yabancı kuralı nedeniyle bir de Türk oyuncuyla görüşme halinde olduğu kaydedildi. Bu futbolcunun ise İsmail Köybaşı olduğu bildirildi.

TARAFLAR 5 MİLYON TL'YE ANLAŞTI

Serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Seni kadroda düşünüyorum. Bir yere gitme. Benden haber bekle" dediği öğrenildi. Bu nedenle Hatay, Rize ve Giresun'un tekliflerini beklemeye alan tecrübeli futbolcunun da Trabzon yönetimiyle 5 milyon TL'ye ön anlaşma yaptığı aktarıldı. (Sabah)

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