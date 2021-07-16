Son dakika TS transfer haberi! Trabzonspor'da İsmail Köybaşı sürprizi!
Son dakika haberi... Trabzonspor sol bek transferinde önceliği yabancı oyuncuya verdi ancak Abdullah Avcı bir yerli ismi alternatif tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, İsmail Köybaşı'na “Seni kadroda düşünüyorum. Benden haber bekle” dedi.
Trabzonspor 'da sol bek arayışı sürerken bordo-mavililerin önceliği bu bölgeye yabancı bir isim almak. Birger Meling ve Dalbert gibi isimlere teklif götüren Bordo-Mavililerin, yeni yabancı kuralı nedeniyle bir de Türk oyuncuyla görüşme halinde olduğu kaydedildi. Bu futbolcunun ise İsmail Köybaşı olduğu bildirildi.
TARAFLAR 5 MİLYON TL'YE ANLAŞTI
Serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Seni kadroda düşünüyorum. Bir yere gitme. Benden haber bekle" dediği öğrenildi. Bu nedenle Hatay, Rize ve Giresun'un tekliflerini beklemeye alan tecrübeli futbolcunun da Trabzon yönetimiyle 5 milyon TL'ye ön anlaşma yaptığı aktarıldı. (Sabah)