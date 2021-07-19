Trabzonspor scout ekibi ve teknik ekibin Avrupa Şampiyonası'nda beğendiği ve geçmiş maçlarında yapılan analizler sonucunda Artem Dovbyk için bir girişim yapılması kararlaştırıldı... Ukraynalı yıldız golcü için kulübüyle yapılan ön görüşmede Dnipro, kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı.

27 MAÇTA 10 GOLE İMZA ATTI

EURO 2020'de İsveç maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle de dikkatleri çeken Dovbyk, geçtiğimiz sezon 27 maçta 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.





YENİ GİRİŞİM OLABİLİR

Teknik ekibin de oyuncunun transferine sıcak baktığı öğrenilirken, takımdan bir oyuncunun satışının gerçekleşmesi durumunda yeni bir girişim yapılacak.

450 BİN EURO'YA ALDILAR

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki Artem Dovbyk, geçen yıl Danimarka Ligi takımlarından FC Midtjylland'dan 450 bin Euro ücretle transfer edilmişti.

114 MAÇTA 34 GOL 4 ASİST

Artem Dovbyk, kariyerinde 114 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atarken 4 de asist üretti. Genç yıldız santfor bölgesi dışında sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor... (Takvim)



