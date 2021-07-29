Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor , kadrosunu güçlendirmek için transfer Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attıran bordo-mavililer, Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'la olan sözleşmesi sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, transferin gerçekleştiğini ve Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'la anlaştığını duyurdu. Hem orta sahayı hem de sağ beki yedekleyecek bir oyuncu arayan bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyla İstanbul'da görüştü.





Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti. Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle bir görüşme daha gerçekleştiren Trabzonsporlu yöneticiler ve Dorukhan arasındaki ücret konusunda anlaşma sağlandı.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Gökmen Özcan