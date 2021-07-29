Beşiktaş 'ta yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve takımdan ayrılan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de kaldı. Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attıran Bordo-Mavililer, Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaştı ve 25 yaşındaki orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2020/21 sezonunda 9 milyon TL garanti ücret alacak olan Dorukhan, her sezon için de 7 milyon TL imza parası alacak.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.









Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Beşiktaş'ta 3 sezon geçirdi

2018 yılında sadece 150 bin euro’ya Eskişehirspor’dan Beşiktaş’a transfer olan Dorukhan, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 3 yılda toplam 71 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistle skora katkı sağladı. Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 37 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta sahanın ismi Fenerbahçe ile Galatasaray 'ın yanı sıra Espanyol, Celta Vigo, Udinese ve Watford'la da anıldı.











