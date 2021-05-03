SON DAKİKA | Transferin gözdesi Salih Uçan, sezonu kapattı

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın 1. dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi. Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi.

Sezonu kapattı

Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve ismi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Salih, bu talihsiz sakatlık sonucu sezonu kapamış oldu. (DHA)

Çağdaş Atan ne dedi?

Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın sakatlığı sonrası dördüncü hakeme tepki gösterdi. Atan, hakem Emre Kargın'a "Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!" sözleriyle isyan etti.



