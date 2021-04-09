Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor'un sahasında oynadığı Altay karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Çokçalış'tan kötü haber geldi. DHA'nın son dakika haberine göre; 21 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu, yakın süreçte ameliyat olacak.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti. Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış, Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'den de birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Kulübüyle 2022 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği gelen haberler arasında.

Bursaspor'un bu sezon parlayan genç yıldızları arasında yer alan İsmail Çokçalış, Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 25 maçta 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.



