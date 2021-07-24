Leeds United ile sözleşmesi biten ve ismi aylardır Türk ekipleriyle anılan Ezgjan Alioski'nin yeni takımı belli oldu. Kuzey Makedonya formasıyla EURO 2020’de boy gösteren, Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor ve CSKA Moskova'nın da talip olduğu 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer oldu.

Galatasaray'a imza atmak üzereydi

Kuzey Makedonyalı oyuncu ile 3 yıllık kesin olarak anlaşmaya varan Galatasaray'ın transferi resmi olarak açıklamaması sonrası 29 yaşındaki sol bekin menajeri Dino Lamberti, Sarı Kırmızılı kulübe rest çekmiş ve görüşmeler askıya alınmıştı. Alioski'den vazgeçen Galatasaray, sol bek tercihini Crystal Palace'tan ayrılan Patrick van Aanholt'tan yaptı.

Hücum katkısıyla dikkat çekiyor

Sol bekte oynamasına rağmen Leeds United'daki forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu, orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol, 16 asistle skora katkı yapan Alioski, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.







