Transferde son dakika gelişmesi. TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer hareketliliği yaşandı. Günün erken saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana temsilcisi yeni hocasını çok çabuk buldu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, uzunca bir süredir sahalardan uzak kalan Uğur Tütüneker ile anlaşmaya vardı.

Başkan Sancak, Uğur Tütüneker ile bizzat görüşerez, transferi resmiyete döktü.

5 puanla 5. sırada

Adana Demirspor 3 haftası geride kalan 1. Lig'de 5 puanla 5. sırada yer alıyor

Adana ekibi geçen sezon Play-Off oynamış ancak Süper Lig'e yükselme başarısı gösterememişti.

Murat Sancak'tan açıklama

Adana Demirspor'un resmi twitter hesabından Başkan Murat Sancak imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları; Sezon başı belirlediğimiz ‘’Şampiyonluk’’ hedefine ulaşmak adına çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir.

Yaptığımız görüşmelerin sonucunda Bayern Münih’te futbola başlamış ve Galatasaray’da jübile yapmış, çalıştırdığı takımlarda şampiyonluklar yaşamış Uğur Tütüneker hoca ile anlaşmış bulunuyoruz.

1996'da Galatasaray'da jübilesini yapan hocamız sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyer, Siirtspor, Kayserispor, Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın başında teknik direktör olarak çalışmıştır.

Konyaspor ve Osmanlıspor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker’in camiamıza hayırlı olmasını dilerim.

Büyük Adana Demirspor Ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla

Murat SANCAK

Adana Demirspor Kulüp Başkanı



