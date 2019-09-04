Son dakika transferi: Lazar Markovic

Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertli ekipte 2015-2016 sezonunda Liverpool'dan kiralanan Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic; ülkesinin takımlarından Partizan ile sözleşme imzaladı.

Lazar Markoviç, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giymiş transfer mevsiminin bitiminde ise herhangi bir kulüp ile anlaşamamıştı.

Markovic, boşta olduğu için eski kulübü Partizan ile sözleşme imzalayabildi.

21 maç, 2 gol, 3 asist

25 yaşındaki Sırp oyuncu, Fenerbahçe'de forma giydiği sezon toplam 21 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Markovic, geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve Liverpool'la kontrat yenileyememişti.

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