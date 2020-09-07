CFR Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens SC takımlarının formasını terleten Fildişi Sahilli milli santrafor Lacina Traore, Bandırmaspor'a imza attı. 1. Lig'e yeni yükselen Bandırmaspor, 2.03 boyundaki Fildişi Sahilli santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı!

Bir dönem Galataaray'la da adı anılan yıldız isim 2012/2013 sezonu başında Krasnodar'dan Anzhi'ye 18 milyon euro gibi ciddi bir rakama transfer olmuştu.



