Süper Lig 'in yeni ekiplerinden olan Ankaragücü, kadrosunu flaş bir isimle güçlendirdi. Başkent ekibi, bir dönem PSG ve Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Jese Rodriguez'i transfer ettiğini duyurdu.

Real Madrid altyapısında yetişen ve Ağustos 2016'da 25 milyon Euro bonservisle PSG'ye imza atan İspanyol forvet, devam eden süreçte Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting'de kiralık oynadı. Şubat 2021'de Las Palmas'a imza atan ve sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren Jese, önümüzdeki sezondan itibaren Ankaragücü'nün başarısı için ter dökecek.









Ankaragücü ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jese, Eryaman Stadı'nı gezdi.

Ankara ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı" denildi.

TFF 1. Lig'de 2021/22 sezonunu 70 puan ve averajla Ümraniyespor'un önünde zirvede tamamlayarak Süper Lig bileti alan Ankaragücü, Doğukan Kaya, Pedrinho, Fıratcan Üzüm, Oğuz Ceylan, Giorgi Beridze ve Anastasios Chatzigiovanis'i kadrosuna katarak transfer dönemindeki iddiasını kanıtlamıştı.







