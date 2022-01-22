Transferin hızlı takımı Trabzonspor 'da son dakika gelişmesi. Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı alarak şov yapan, Enis Destan'ı kadrosuna katmak üzeren olan Fırtına, Bursaspor forması giyen Taha Altıkardeş'e de imza attırıyor.

DHA'nın son dakika haberine göre; Karadeniz devi, Yeşil Beyazlılar ile 18 yaşındaki stoperin transferi için anlaşmaya vardı. Transferin detaylarının iki kulüp tarafından açıklanması bekleniyor. Ocak 2021'de profesyonel sözleşmeye imza atan ve genç yaşına rağmen takımın bankoları arasına giren Taha, 1.88 boyunda.

Güncel piyasa değeri 550 bin Euro olan, U19 Milli Takımı'nda da oynayan gelecek vadeden oyuncu, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.

Tekniği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken 18 yaşındaki stoper, Bursaspor'da 29 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.







