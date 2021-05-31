Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir sezonu geride bırakan ve sözleşmesi sona eren İngiliz Stoper Steven Caulker'ın yeni sezonda hangi takımın forması giyeceği büyük merak konusu.

29 yaşındaki stoperin ismi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyor ancak Caulker'in kariyerine yurt dışında devam edeceği öğrenildi.

Vedalaşırken "yurt dışı istiyorum" dedi!

Alanyaspor'da yönetim ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan İngiliz futbolcu kariyerine bundan sonra Türkiye dışında bir takımda devam etmek istediğini söyledi.

Welinton transferi sonrası araları bozuldu

Bu arada Caulker'ın ilk Türkiye macerası Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'da başladı. Ancak ikilinin yıldızının bir türlü barışmadığı ve Sergen Yalçın'ın Caulker'ın Beşiktaş transferine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ayrıca sezon başında Sergen Yalçın'ın Caulker yerine Alanyaspor'dan Welinton'u tercih etmesi de ortalığın karışmasına ve ikilinin arasının açılmasına neden oldu.

Fenerbahçe ihtimali!

Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Caulker'ı tranfser edeceği iddiaları gündeme gelse de Sarı-Lacivertli takım oyuncu için herhangi bir girişimde bulunmadı. Caulker'ın kariyerine yurt dışında devam etmek istemesi bu ihtimali de düşürüyor!

Yeni Takımı neresi olacak?

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemine gelmeyen 29 yaşındaki İngiliz stoperle Rus ve İspanyol kulüpleri yakından ilgileniyor. Caulker'ın ilerleyen günderde tercihini bu külüplerden yana kullanması bekleniyor.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL