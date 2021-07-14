Son dakika... Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Beşiktaş , transferde adete savaşıyor. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla büyük bir çıkış yakalayan Valentin Rosier için Galatasaray'dan atak geldi. Siyah-beyazlılar transferi bitirme noktasına getirmişti ancak sarı-kırmızılıların devreye girmesiyle Fransız sağ bekin geleceği çıkmaza girdi.





G.SARAY SPORTING'LE ANLAŞTI

Galatasaray, sağ bek konusunda ilk teklifini Udinese'nin 30 yaşındaki ismi Jens Stryger Larsen'e götürdü. İtalyan ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi nedeniyle Aslan, transferi rafa kaldırıp Rosier için düğmeye bastı. İlk olarak Fransız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sporting ile masaya oturan yönetim, 4.5 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.

Henüz 24 yaşındaki oyuncu ile temas kurulmadı. Alınan bilgilere göre Fransız oyuncunun maaş beklentisi 1.3 milyon euro. Galatasaray, bu rakamı da vermeye hazır.





BEŞİKTAŞ ROSIER'LE EL SIKIŞTI

Beşiktaş, Sporting ile maddi şartlarda el sıkışmış, iş satın alma opsiyonundaki rakamı netleştirmeye kalmıştı. Ancak G.Saray'ın devreye girmesi, imzaların atılmasına engel oldu.

Portekiz ekibine 4.5 milyon euro ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yapan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın toplam 4 milyon euro'luk teklifinin üzerine çıktı.

Daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray'ı iki kez reddeden Rosier, bir kez daha, "Beşiktaş'ta oynayacağım. İki katını da teklif etseler kararım belli" yanıtı verdi. (Sabah)



