Son dakika transferde bombalar patlıyor! 24 Aralık Salı

24 Aralık Salı son dakika transfer gelişmeleri... Mensah hangi takıma transfer olacak? Bursaspor'da Shehu takımdan ayrılacak mı? Hasan Hüseyin Acar Trabzonspor'a gidecek mi? İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler ve detaylar...

BEŞİKTAŞ'TAN MENSAH BOMBASI!

Kayserispor Mensah’ın alacaklarını ödedi. Serbest kalma durumu söz konusu değil. Bu arada Mensahla Galatasaray değil Besiktas ilgileniyor. Ancak Kayserispor oyuncu için bonservis talep ediyor.

SEDAT ŞAHİNTÜRK AYRILIYOR!

Beşiktaş'ın Denizlispor'a kiraladığı Sedat Şahintürk forma şansı bulamadığı için Ege ekibinden ayrılıyor. Adana Demirspor ile anlaşmak üzere...

HASAN HÜSEYİN ACAR'DA SICAK GELİŞME

Trabzonsporla anlaştığı iddia edilen Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar'ın alacakları ödendi ve serbest kalma durumu ortadan kalktı.

BURSASPOR SHEHU'YU SATACAK!

Bursaspor sezon sonu sözleşmesi bitecek Nijerya Milli Takım oyuncusu Shehu'yu satma kararı aldı. Oyuncunun Süper Lig'den talipleri var...

SAMSUNSPOR'DA MURAT AKÇA BOMBASI!

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor Giresunspor'da çok fazla forma şansı bulamayan Murat Akça'yı kadrosuna katıyor.

ÖZGÜRCAN ÖZCAN'IN YENİ TAKIMI!

Ligde genç bir kadroyla mücadele eden Eyüpspor ilk yarıda yaşadığı düşme kabusundan uyanmak istiyor. Bu doğrultuda TFF 1. Lig'in önemli golcüsü Özgürcan Özcan ile her konuda anlaşıldı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



