Son dakika - Transferde bombalar art arda patlıyor! 2019-2020 devre arası biten transferler
Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 4 Ocak'ta başladı. Ancak harcama limitleri nedeniyle bir çok Süper Lig kulübü henüz transfer yapamadı. Yapan kulüpler ise daha önceki dönemlere göre iddialı isimleri kadrolarına katamadı. İşte 4 Ocak'tan itibaren Süper Lig'de gerçekleşen transferler...
Sekidika - Eskişehirspor ====> Galatasaray (Bedelsiz)
Badou Ndiaye - Stoke ====> Trabzonspor (Kiralık)
Onyekuru - Monaco ====> Galatasaray (Kiralık)
Denys Garmash - Dynamo Kiev ====> Ç. Rizespor (Kiralık)
Fedor Kudryashov - Sochi ====> Antalyaspor (Bedelsiz)
Marcelo Saracchi - Leipzig ====> Galatasaray (Kiralık)
Simon Falette - E.Frankfurt ====> Fenerbahçe (Kiralık)
Tarkan Serbest - Avusturya Wien ====> Kasımpaşa (350 bin Euro)
Muris Mesanovic - Mlada Boleslav ====> Kayserispor (Kiralık)
Milan Skoda - Slavia Prag ====> Çaykur Rizespor (Bedelsiz)
Yasin Öztekin - Göztepe ====> Sivasspor (Bedelsiz)
Ryan Babel - Galatasaray ====> Ajax (Kiralık)
Tomas Brecka - Jablonec ====> Kasımpaşa (Bedelsiz)
Mustafa Pektemek - Kasımpaşa ====> Alanyaspor (Bedelsiz)
Emircan Altıntaş - Ümraniyespor ====> Alanyaspor (650 bin Euro)
Kristoffer Nordfeldt - Swansea ====> Gençlerbirliği (Bilinmiyor)
Zlatko Tripic - Viking ====> Göztepe (405 bin Euro)
Zoran Kvrzic - Rijeka ====> Kayserispor (Bilinmiyor)
Ogenyi Onazi - Trabzonspor ====> Denizlispor (Kiralık)
Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo ====> Kasımpaşa (Kiralık)
Ivanıldo Fernandes - Trabzonspor ====> Çaykur Rizespor (Kiralık)
Sinan Gümüş - Genoa ====> Antalyaspor (Kiralık)
Guilherme - Jagiellonia ====> Konyaspor (100 bin Euro)
Gerard Gohou - BJ BSU ====> Kasımpaşa (Bedelsiz)
Andrii Boriachuk - Shakhtar Donesk ====> Çaykur Rizespor (Kiralık)