Son dakika - Transferde bombalar art arda patlıyor! 2019-2020 devre arası biten transferler

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 4 Ocak'ta başladı. Ancak harcama limitleri nedeniyle bir çok Süper Lig kulübü henüz transfer yapamadı. Yapan kulüpler ise daha önceki dönemlere göre iddialı isimleri kadrolarına katamadı. İşte 4 Ocak'tan itibaren Süper Lig'de gerçekleşen transferler...

21 Ocak 2020, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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Son dakika - Transferde bombalar art arda patlıyor! 2019-2020 devre arası biten transferler

Sekidika - Eskişehirspor ====> Galatasaray (Bedelsiz)

Badou Ndiaye - Stoke ====> Trabzonspor (Kiralık)

Onyekuru - Monaco ====> Galatasaray (Kiralık)

Denys Garmash - Dynamo Kiev ====> Ç. Rizespor (Kiralık)

Fedor Kudryashov - Sochi ====> Antalyaspor (Bedelsiz)

Marcelo Saracchi - Leipzig ====> Galatasaray (Kiralık)

Simon Falette - E.Frankfurt ====> Fenerbahçe (Kiralık)

Tarkan Serbest - Avusturya Wien ====> Kasımpaşa (350 bin Euro)

Muris Mesanovic - Mlada Boleslav ====> Kayserispor (Kiralık)

Milan Skoda - Slavia Prag ====> Çaykur Rizespor (Bedelsiz)

Yasin Öztekin - Göztepe ====> Sivasspor (Bedelsiz)

Ryan Babel - Galatasaray ====> Ajax (Kiralık)

Tomas Brecka - Jablonec ====> Kasımpaşa (Bedelsiz)

Mustafa Pektemek - Kasımpaşa ====> Alanyaspor (Bedelsiz)

Emircan Altıntaş - Ümraniyespor ====> Alanyaspor (650 bin Euro)

Kristoffer Nordfeldt - Swansea ====> Gençlerbirliği (Bilinmiyor)

Zlatko Tripic - Viking ====> Göztepe (405 bin Euro)

Zoran Kvrzic - Rijeka ====> Kayserispor (Bilinmiyor)

Ogenyi Onazi - Trabzonspor ====> Denizlispor (Kiralık)

Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo ====> Kasımpaşa (Kiralık)

Ivanıldo Fernandes - Trabzonspor ====> Çaykur Rizespor (Kiralık)

Sinan Gümüş - Genoa ====> Antalyaspor (Kiralık)

Guilherme - Jagiellonia ====> Konyaspor (100 bin Euro)

Gerard Gohou - BJ BSU ====> Kasımpaşa (Bedelsiz)

Andrii Boriachuk - Shakhtar Donesk ====> Çaykur Rizespor (Kiralık)

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