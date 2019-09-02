Son dakika transfer: Umar Aminu Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, geçen sezon Osmanlıspor'dan kiraladığı Umar Aminu'nun bonservisini aldı. Karadeniz ekibi, Aminu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

02 Eylül 2019, Pazartesi 20:35
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Son dakika transfer: Umar Aminu Çaykur Rizespor'da

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Umar Aminu'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizesporumuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul’da imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."


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