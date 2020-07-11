Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır ile ilgili son dakika iddiası. İsmi İngiliz devleri Liverpool ve Tottenham'la çok ciddi bir şekilde anılan 24 yaşındaki eldiven için ortaya atılan son iddia sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Haber365’in haberine göre, Chelsea, 33 milyon euro karşılığında Uğurcan Çakır için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı. Bu haberle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken sosyal medyada binlerce tweet atıldı.

Karadeniz ekibi, transfer piyasasını kızıştıran ve devleri peşinde koşturan başarılı file bekçisini astronomik bir bedelle yurt dışına göndermeyi hedefliyor. Hatırlanacağı üzere ara transfer döneminde Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başarılı kaleci için 20 milyon Euro'luk resmi teklif aldıklarını açıklamıştı.

24 yaşındaki eldiven bu sezon ligde 30 maç ve üstü forma giyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan kaleci olmasıyla dikkat çekiyor.

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