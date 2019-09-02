2 sezon önce 222 milyon euroluk transfer bedeliyle rekor kırarak Paris Saint Germain'in yolunu tutan Neymar'ın Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği merak konusu...

27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Barceloan tüm yaz boyunca çok uğraştı ancak PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi Barcelona'nın tüm çabasını rağmen bir türlü taviz vermedi.

300 milyon euro'

Fransız Gazetesi Le Parisien'in haberine göre; Al-Khelaifi Neymar için Barça'dan 300 milyon euro istedi ve Katalanların yaptığı tüm oyuncu takas tekliflerini de reddetti.

Katarlı işadamının Barcelona'nın FFP problemlerinden ötürü 300 milyon euroyu ödeyemeyeceğini çok iyi bildiğini bu yüzden böyle bir rakam telaffuz ettiği yazıldı.

Barcelona, para ve (Ousmane Dembele + Semedo), ya da para ve Coutinho gibi tekkliflerle yaz boyunca PSG'nin kapısını çallmıştı.