Kadrosuna yerli kaleci takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray’a Beşiktaş’ın eski kaptanı Tolga Zengin teklif edildi.

Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan tecrübeli kalecinin transferi menajerler tarafından sarı kırmızılı kulübün gündemine getirildi.

İLERİDE BELKİ

Galatasaray yönetiminin bu aşamada transfere çekimser yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.

Federasyonun Riva tesislerinde özel antrenörüyle birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki Tolga, bir süredir kulüp arayışını ve transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: Hürriyet