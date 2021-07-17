Galatasaray geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Portekiz ekibinde yönetimdeki karışıklıklar nedeniyle transfer askıya alınmak zorunda kalmıştı.

Ancak Benfica'nın yaptığı son hamle Gedson Fernandes'in yolunu da açmış oldu. Portekiz ekibi, ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Torino'nun orta sahası Meite ile anlaşmaya vardı.

Takvim'in haberine göre; Gedson ile aynı bölgede oynayan Fransız yıldızın transferi, "Gedson Fernandes ile yollar ayrılacak" şeklinde yorumlandı. Benfica'da başkanlığa getirilen Rui Costa, Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi... Terim'in Gedson Fernandes için Rui Costa ile sürekli telefonda görüştüğü biliniyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar da bir an önce transferin sonuçlanmasını bekliyor. Son olarak Portekiz ekibine 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 8 milyon Euro öneren Cimbom, Portekiz'den gelecek cevabı bekliyor. Güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro olan Gedson Fernandes'in kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 20 maça çıkan Gedson 1 gol atarken 3 de asist üretti.