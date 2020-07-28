Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından bir başka eski oyuncusu Caner Erkin ile de anlaşma sağladı… Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek ile daha önce prensip anlaşmasına varmış ancak araya Galatasaray'ın girmesiyle ibre sarıkırmızılılara dönmüştü. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan hem Caner'le son bir görüşme yaptığı ve iki oyuncunun transferine de noktayı koyduğu öğrenildi.

EROL BULUT İSTEDİ, YÖNETİM İŞİ BİTİRDİ

Tecrübeli sol bek ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı ve transfer döneminin açılmasıyla bu isimlerin resmi olarak duyurulacağı bildirildi. Caner Erkin transferi, yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde oldu. Belözoğlu ve yeni teknik direktör olması beklenen Bulut, transferi Caner'i birçok mevkide kullanabilecekleri için gerçekleştirdi. Bu arada Fenerbahçe'nin, Bulut için resmi açıklamayı perşembe günü yapması bekleniyor.

PAYLAŞIMIN SIRRI ANLAŞILDI

Caner, Ç.Rizespor karşısında kariyerinin son maçını oynayan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" ifadelerini kullanmıştı. 4 sene sonra da ilk kez F.Bahçe formalı paylaşım yapmıştı.

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Caner gibi 2016 yılında F.Bahçe'den Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül, bu sezon 32 resmi maçta görev yaptı. 4 gol 4 asistle takımının başarısında önemli rol oynadı.

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2016 yılında F.Bahçe'den İnter'e oradan da Beşiktaş'a giden Caner, geçen sezon 37 resmi maça çıktı. 4 gol 13 asistlik performansla alkış aldı. (Sabah)