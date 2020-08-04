Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından son bölümde çok iyi bir performans sergileyen ve Trabzonspor'un aldığı ceza ile son anda Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanan Beşiktaş, menajerlerin de radarına girdi! Siyah Beyazlı kulübe iki ünlü oyuncu önerildi.

Ortacizgi.com'un haberine göre, Watford forması giyen İngiliz forvet Danny Welbeck ve Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafael, Beşiktaş'a menajerler tarafından önerildi. Siyah Beyazlılar'ın ise bu oyuncularla ilgili henüz net bir tavır takınmadıkları belirtildi. İki oyuncunun adları geçtiğimiz senelerde birçok kez Türk kulüpleriyle anılmıştı.

Rafael bu sezon Lyon formasıyla 19 maça çıkarken, Danny Welbeck ise Watford formasıyla 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Welbeck'in sözleşmesi 2022 yılı Haziran ayında, Rafael'inki ise gelecek sezon sonunda bitiyor.



