Yılın transfer sürecinde son noktayı Paris Saint-Germain koydu. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olması beklenen Fransız süperstar Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı. Fransız ekibi 23 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Mbappe yeni sözleşmeyle ilgili, "Paris Saint-Germain'deki sözleşmemi uzatmayı seçtiğimi ve tabii ki çok mutlu olduğumu duyurmak isterim. Burada, en üst düzeyde performans göstermek için gereken her şeyi sağlayan bir kulüpte büyümeye devam edebileceğime inanıyorum. Doğduğum, büyüdüğüm ve ismimi duyurduğum ülke olan Fransa'da da oynamaya devam edeceğim için çok mutluyum. Başkan Nasser Al-Khelaïfi'ye güveni, anlayışı ve sabrı için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, özellikle son aylarda verdikleri destek için hem Fransa'da hem de dünyadaki tüm Paris Saint-Germain hayranlarına teşekkür etmek istiyorum. Birlikte, yan yana ve hırslı olarak Paris'te sihir yapacağız." ifadelerini kullandı.

NASSER EL-KHELAIFI'DEN MBAPPE SÖZLERİ

Paris Saint-Germain Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi: "Kylian'ın PSG'ye olan bağlılığı, kulübümüzün tarihinde inanılmaz bir kilometre taşını ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız için harika bir anı temsil ediyor. Kylian, ailemize katıldığı günden beri, her aşamada yıllarının ötesinde bir büyüklüğe ulaştı. PSG'ye bağlı olarak, hem saha içinde hem de saha dışında Kulübümüzün geleceğinin temeli olacaktır. harika yolculuğumuza birlikte devam edeceğimiz için Kylian, taraftarlarımız ve dünya çapındaki tüm PSG ailesi adına inanılmaz gururlu ve çok mutluyum. Taraftarlarımız ve kulübümüz için geleceğimizin en büyük bölümleri bizi bekliyor." sözlerini söyledi.

SÖZLEŞME DETAYLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Genç futbolcunun sözleşme detayları ile ilgili farklı bilgiler yer alırken, Fransız ekibi Mbappe'nin yeni kontratı hakkında yıl dışında herhangi bir bilgi vermedi.

MBAPPE'NİN PSG KARİYERİ

Beş sezondur Paris ekibinin formasını giyen Mbappe 222 maçta 173 gol atıp 75 de asist yaptı. Mbappe, 2018 yılında 145 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer edilmişti.



