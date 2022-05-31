Yeni sezonda teknik direktör olarak takımın başına Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan Fenerbahçe , transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Gündeme gelen isimler arasında olduğu belirtilen Portekizli oyuncu William Carvalho'dan da Fenerbahçe iddialarına ilişkin açıklama geldi.





Portekiz Millî Takımı kapmında bulunan William Carvalho'ya, "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gitmek üzere olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin sana ilgisi konusunda seninle konuştu mu?" sorusu soruldu. Portekizli oyuncu ise cevap olarak, "Hayır, şu an için millî takıma ve oynayacağımız maça odaklandım" ifadesini kullandı.

2018'de 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sporting'den Betis'e transfer olan William Carvalho; bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı toplam 49 maçta 4 gol, 5 asistlik de skor katkısı sağladı.