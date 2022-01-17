Lazio, bu ara transferde yollarını ayırmak istediği Vedat Muriç için Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaşma sağladı. Fakat Vedat Muriç, bu transfere çok da sıcak bakmıyor.

Lazio Channel ve La Lazio Siamo Noi'nin haberlerine göre Lazio, 8 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sonucunda CSKA Moskova ile anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi için ise Vedat Muriç'in ikna edilmesi gerektiği ifade edildi.

Fenerbahçe 'ye dönmek istiyor

Vedat Muriç'in Rusya'ya gitmeye sıcak bakmadığı ve eski takımı Fenerbahçe ile Türkiye'ye dönmek istediği belirtiliyor. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bonservisiyle yeniden Vedat Muriç'i satın alacak ekonomik koşulları sağlayamayacağını aktarıyor.

Eşi de Türkiye'yi istiyor

Kosovalı oyuncunun eşi Edibe Muriç'in geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları Fenerbahçe ihtimalini güçlendirmişti. Muriç çifti Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar programına katıldı ve burada Edibe Muriç, "Roma'da asla memnun değilim. İstanbul'a dönmek istiyorum" derken "Kimin aklını okumak isterdin?" sorusuna da "Ben açıkçası Ali Koç’un aklını okumak isterdim" yanıtını verdi.