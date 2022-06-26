Süper Lig 'in yeni ekibi Ümraniyespor'da takımı güçlendirme çalışmaları son sürat devam ediyor. İstanbul ekibi, Aytemiz Alanyaspor 'dan ayrılan kaleci Serkan Kırıntılı ile büyük ölçüde anlaştı. Serkan Kırıntılı ile Hatayspor da ciddi şekilde ilgilenmişti, ancak oyuncunun tercihi Ümraniyespor oldu. Deneyimli file bekçisi ile 2 yıllık kontrat yapılacak. Ümraniyespor'da kaleci Burak Öğür, sözleşmesini feshedip, Pendikspor'a transfer olmuştu.