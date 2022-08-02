Fırtına’da flaş hamle... Karadeniz ekibi, taraftarını çok heyecanlandıracak bir isim için devrede: Dries Mertens. 9 sezonluk Napoli kariyerini noktalayan 35 yaşındaki yıldız hücumcu, Trabzonspor ’un gündemine girdi. Bordo-Mavililer, Mertens’in ekonomik şartlarını öğrenmek için nabız yoklarken, yaşanan sıcak gelişmeler Çizme basınına da konu oldu. İtalyan gazeteciler, Trabzonspor’un Mertens’i transfer etmek için görüşmelerde bulunduğunu yazarken, Belçikalı yıldıza ülkesinden Royal Antwerp ve Serie A’dan Salernitana’nın talip olduğu belirtildi. Mertens’in ise geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermediğine dikkat çekildi.

Avcı: Çok büyük oyuncu

Süper Kupa zaferinin ardından Abdullah Avcı’ya basın toplantısında Mertens ismi sorulurken, Trabzonspor’un tecrübeli hocası “Mertens kariyeri ve futbolculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Şu anda bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor” cevabını vermişti. Hücum hattında her bölgede görev yapan Belçikalı büyük yıldız, son 10 yılda İtalya Serie A’ya damga vuran isimlerin başında yer alıyor.

Hamsik gibi Napoli efsanesi

Marek Hamsik’le 6 yıl Napoli’de takım arkadaşlığı yapan Mertens, İtalyan ekibinin efsaneleri arasında yer alıyor. 9 sezonluk Napoli kariyerinde toplam 397 maça çıkan Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 148 gol atarken, 90 da asist yaptı. Napoli’de lig şampiyonluğu yaşayamayan ancak 3 kupa kaldıran Mertens, kulüp tarihinin en golcü ismi olarak takıma veda etti.

Geçen sezon Napoli’de 37 resmi maçın 19’una ilk 11’de başlayan Mertens, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.