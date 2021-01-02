Trabzonspor'un devre arasında ilk transferini orta sahaya yapma ihtimali oldukça yüksek. Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Berat Özdemir için görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Bir dönem Türkiye'de Konyaspor forması da giyen ancak şu an İtalya'nın Sassuolo takımında ter döken Mehdi Bourabia, menajerler tarafından önerildi.

10 MAÇTA 1 GOL

İtalya Serie A'dan Cagliari takımının da ilgilendiği 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sezon başında da ismi Trabzonspor ile anılan başarılı futbolcu, bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi ve 412 dakika sahada kaldı. Süper Lig'de ise 30 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. (Sabah)