Hem futbolcu izleme komitesi hem de teknik heyet "Geleceğe yatırım olur" diyerek Artem Dovbyk'in adını verince Trabzonspor yönetimi de harekete geçmişti. 24 yaşındaki forvetin bonservisini 2023 sonuna kadar elinde bulunduran Dnipro 1'e bir mektup yazılarak fiyat istenmişti. Bordo-Mavili yönetim resmi teklifini sunmak ve yüz yüze pazarlık için Ukrayna'ya gitme kararı aldı.

Bu arada Dnipro-1 kulübünün yapılan ilk görüşmede talep ettiği rakam da büyük oranda netleşti. Ukrayna ekibinin 6 milyon 500 bin dolar bonservis talep ettiği ortaya çıktı.

MOLDE MAÇINA EN UCUZ BİLET 150 TL

Trabzonspor, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 5 Ağustos'ta Molde ile oynayacağı ilk maçın biletlerini satışa çıkardı. En ucuz bilet 150 TL ile kale arkaları olurken, VIP Platinum biletlerinin fiyatları 1000 TL olarak belirlendi. Karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak. (Sabah)