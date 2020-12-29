Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'da orta saha taarruzu!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor’da ara transferde öncelik orta sahada olacak. Ancak listedeki Okay Yokuşlu, Berat Özdemir ve Aytaç Kara ile yapılan ilk temaslardan sonuç çıkmadı. İşte transfer detayları...
Trabzonspor devre arasında kadrosuna katmayı planladığı isimlerle görüşmelere başladı. Bordo-mavililer ilk transferleri defansif orta saha ve ofansif orta sahaya yapacak. Listedeki isimler Okay Yokuşlu, Berat Özdemir ve Aytaç Kara ile temas kuruldu. İşte detaylar:
OKAY YOKUŞLU: La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu şimdilik Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını bildirdi. Ancak hem kulübü hem de kendisi ile temaslar sürüyor.
BERAT ÖZDEMİR: Gençlerbirliği 22 yaşındaki 6 numara için tam 5 milyon Euro bonservis istedi. Berat, gelmeye sıcak bakarken, Trabzonspor ise bu rakamın düşürülmesi için bastırıyor. Bordo-mavililer ayrıca takas formülü üzerinde de çalışıyor.
AYTAÇ KARA: Kasımpaşa forması giyen oyuncu ile görüşülse de Galatasaray ile anlaştığı için listeden çıkarıldı. Bu isimlerin dışında scout ekibinin önerdiği futbolcular için de temaslar gerçekleştirilecek. (Sabah)