Trabzonspor devre arasında kadrosuna katmayı planladığı isimlerle görüşmelere başladı. Bordo-mavililer ilk transferleri defansif orta saha ve ofansif orta sahaya yapacak. Listedeki isimler Okay Yokuşlu, Berat Özdemir ve Aytaç Kara ile temas kuruldu. İşte detaylar:

OKAY YOKUŞLU: La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu şimdilik Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını bildirdi. Ancak hem kulübü hem de kendisi ile temaslar sürüyor.

BERAT ÖZDEMİR: Gençlerbirliği 22 yaşındaki 6 numara için tam 5 milyon Euro bonservis istedi. Berat, gelmeye sıcak bakarken, Trabzonspor ise bu rakamın düşürülmesi için bastırıyor. Bordo-mavililer ayrıca takas formülü üzerinde de çalışıyor.

AYTAÇ KARA: Kasımpaşa forması giyen oyuncu ile görüşülse de Galatasaray ile anlaştığı için listeden çıkarıldı. Bu isimlerin dışında scout ekibinin önerdiği futbolcular için de temaslar gerçekleştirilecek. (Sabah)