Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle geçen sezonu tamamen kaçıran Trondsen, Roma maçında yine sakatlık problemi yaşadı. Büyük umutlarla alınan İsmail Köybaşı ise beklentilerin çok altında bir performans gösteriyor. Şampiyonluk için kadro kuran Trabzonspor , 8 Eylül’e kadar savunmanın soluna kesinlikle transfer yapmak amacında. Öncelikle yerli arayışlarını sürdüren Fırtına’nın listesinde genç isimler de var. Bu oyuncular Gürcistan’dan Irakli Azarovi ile Levan Kharabadze. Futbol İzleme Komitesi’nin teknik heyete sunduğu bu ikiliden, Azarovi daha ön plana çıktı. Abdullah Avcı’nın, 19 yaşındaki Azarovi’yi beğendiği öğrenilirken, yönetim 400 bin Euro’luk teklifini 600 bin Euro seviyesine çekti.