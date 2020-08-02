Spor Arena Dış Haber | Gana basınında yer alan haberde bir süredir Ekuban'ı takip eden Al Hilal'in, 26 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ekuban'dan 6 milyon Euro kar elde etmek istediği ve Ganalı yıldız için 7 milyon Euro'luk fiyat belirlediği ifade edildi. İki kulüp arasında fiyatla ilgili görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.

Haberde Al Hilal'in yanı sıra Celta Vigo'nun da Ekuban ile ilgilendiği belirtildi.

Ekuban bu sezon Bordo-mavili formayla çıktığı 34 maçta 10 gol atıp 11 asist yaptı.

Al-Hilal'de Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis de forma giyiyor.(Hürriyet)