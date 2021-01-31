Süper Lig’de zirveyi hedefleyen Trabzonspor, transferde de atağa kalktı. Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katan Fırtına, Yunus Mallı transferinin tamamlandığını duyurdu. Bordo mavililer 25 kez A Milli formayı giyen 28 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu herhangi bir bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattı. Mainz’dan 2016-17 sezonunun devre arasında 12.5 milyon Euro bonservisle Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, “Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim.” ifadeleri kullanıldı.









Trabzonspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Yunus, ''Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim. Bize her yer Türkiye, bize her yer Trabzon.'' açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.