Son dakika transfer haberi! Trabzonspor , Ajax forması giyen 19 yaşındaki Naci Ünüvar'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Bordo mavililer, bu transfer için Hollanda ekibine 150 bin euro ödeyeceğini duyurdu. Fırtına, genç futbolcuya 2022-2023 futbol sezonu için 7 milyon 280 bin TL yıllık ücret ödeyecek.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda, Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.







