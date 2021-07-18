Geçtiğimiz sezon birçok transfer yapan Fenerbahçe , en fazla transferi hücum bölgesine yapmıştı. Samatta, Thiam, Ademi, Cisse, Valencia gibi golcülerle sezona giren sarı-lacivertliler, bu isimlerden beklenen verimi alamamıştı. Yeni sezonda yeni teknik adam Vitor Pereira ile yola çıkacak olan Fenerbahçe, golcü transferinde nokta atışı yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Parma'nın santrforu Andreas Cornelius'a resmen talip oldu. İtalyan ekibi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Danimarkalı golcünün zorunlu satın alma opsiyonunu geçtiğimiz günlerde kullandı.





8.5 milyon Euro'yu Atalanta'ya ödeyen Parma, Serie B'ye düştüğü ve maaşı yüksek olduğu için 28 yaşındaki santrforu elden çıkarmak istiyor. F.Bahçe ise bu fırsatı değerlendirip 5 milyon Euro fiyat biçen Çizme ekibi ile pazarlık masasına oturdu.

Fiyatı aşağıya çekmeye çalışan yönetim, birkaç gün içinde Cornelius'u bitirip takıma kazandırmanın hesaplarını yapıyor. 28 yaşındaki isim, Emre Belözoğlu'nun bıraktığı listede yer alıyordu. Pereira da oyuncunun sistemine hayli uygun olduğunu belirterek transfere onay verdi.





5 MADDEDE CORNELİUS

- 32 kez milli formayı giyen Cornelius 6 gol buldu.

- Kariyeri boyunca 232 kez santrfor olarak görev yapan oyuncu 70 gol kaydetti.

- Ülkesinde Kopenhag forması ile çıkış yapan Cornelius sonrasında Atalanta, Bordeaux ve Parma formaları giydi.

- Atalanta 2017-18 sezonunda Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'dan transfer etti.

- 1.93 boyundaki hücum oyuncusu sol ayağını kullanıyor.





VITOR PEREIRA: TAM DA MESUT'UN ARADIĞI FORVET!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira; Alioski ve Cornelius transferlerini bekliyor. Cornelius'un, Mesut'un aradığı tarzda bir santrfor olduğunu belirten Pereira'nın "Alioski ise hem üçlü hem dörtlü savunma için hayli uygun bir isim" yorumunu yakın çevresi ile paylaştı. (Sabah)