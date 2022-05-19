İtalyan deviyle sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız, Lazio mücadelesinde göz yaşlarıyla Juve’ye veda etmişti. Paratici, Conte’nin takımda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki hücum oyuncusu için harekete geçti ve görüşme gerçekleştirdi. Tottenham’ın bu transferdeki en büyük rakibi ise İnter. Lacivert-Siyahlılar’ın başkanı Giuseppe Marotta, Paratici döneminde Juventus’un CEO’suydu. Yakın arkadaş olan bu ikili, Dybala için karşı karşıya gelecek. Tottenham’ın, ekonomik anlamda çok daha iyi bir teklif sunması muhtemel. İnter’in tek avantajı ise yıldız futbolcunun İtalya’da kalmaya sıcak bakması olacak.