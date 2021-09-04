Son yıllarda ülkemizi Avrupa’da başarı ile temsil eden Sivasspor , bu kez Kopenhag’a elendi ve Konferans Ligi’nde gruplara kalamadı. Yiğidolar artık tüm dikkatini Süper Lig’e verdi. Üst sıraları zorlamayı hedefleyen Kırmızı- Beyazlılar, transferde de önemli bir hamle yaptı. Sivasspor, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup için atağa geçti. Siyah-Beyazlı kulüpte yapılan son transferlerin ardından orta sahada forma şansı iyice azalan 28 yaşındaki yıldızın, kiralanması hedefleniyor. Beşiktaş ’ın bu öneriye sıcak baktığı öğrenilirken, oyuncu tarafı ikna edilmeye çalışılıyor.

Rıza Çalımbay görüşüyor

Avrupa’da transfer dönemi kapandığı için Oğuzhan yüksek ihtimalle kariyerine Süper Lig’de devam edecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın görüşmelerde bizzat devreye girdiği ve başarılı orta saha oyuncusunu Sivas’a davet ettiği öğrenildi. Beşiktaş’ta 3 kez lig şampiyonluğu yaşayan Oğuzhan’ın durumu bir iki gün içinde netlik kazanacak.