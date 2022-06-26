3. kez üst üste Avrupa'nın yolunu tutacak olan Sivasspor transferde atağa kalktı. Yiğidolar'da hedef Başakşehir ile yollarını ayıran Gulbrandsen... Başarılı oyuncuyla maaş konusunda pazarlıklar devam ediyor. Rıza Çalımbay çok istediği oyuncu için şartları zorluyor. Gulbrandsen de kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor. Sivasspor bir yandan da Beşiktaş 'tan ayrılacak olan oyunculara olan ilgisini de sürdürüyor. Tyler Boyd ve Güven Yalçın bu anlamda Kırmızı- Beyazlılar'ın takıma kazandırmayı en çok istediği isimler. Yönetim her iki oyuncuyla ilgili girişimlerini hızlandırdı. Boyd'un daha önce kiralık oynadığı Sivas'a 'tamam' demesine kesin gözle bakılırken, Güven ise henüz karar vermiş değil.

'10 katını kazanırız'

Transfer süreci hakkında bilgi veren deneyimli hoca Rıza Çalımbay, "4-5 oyuncu almamız gerekiyor. Gidenlerin yerine oyuncu istiyoruz. Bunları yaparsak biz gruplara kalırız ve yapacağımız transfer harcamasının 10 kat fazlasını kazanırız, grup aşamasında. Biz orada kesinlikle başarılı oluruz" açıklamasında bulundu.