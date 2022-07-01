Üst üste 3. kez Avrupa bileti alarak tarihi bir sezon geçirmeye hazırlanan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söylemişti. Transfer çalışmalarında da takıma doğrudan seviye atlatabilecek kapasitede isimlere yönelen Kırmızı-Beyazlılar, gözüne Galatasaray 'dan boşa çıkacak yıldızları kestirdi. Sarı-Kırmızılı takımda sözleşmesi olmasına karşın kadroda düşünülmeyen Emre Kılınç ve Aytaç Kara, Rıza Çalımbay'ın hedefleri arasında yer alıyor. İki oyuncuyla ilgili Okan Buruk'un kesin kararı beklenirken, Sivasspor her iki isimle de görüşmelerde sona geldi.

Boyd pahalı geldi

Beşiktaş 'ta sözleşmesi devam eden Tyler Boyd için de girişimde bulunan Sivasspor, bu transferde ise geri adım atmak zorunda kaldı. Siyah-Beyazlı takımda kontratı devam eden Boyd'un yıllık ücretinin tamamını karşılayacak bir takıma verileceği öğrenildi. Sivasspor bütçesini aşan bu oyuncu için yönetimin bekleme kararı aldığı gelen haberler arasında.