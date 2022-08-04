Sevilla FC ve Manchester United FC, Alex Telles'in bir sezonluk kiralaması için anlaşmaya vardı. Sol bek Ekim 2020'de Kırmızı Şeytanlar'a katıldı ve kulüp için yarım sezon forma giydi ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Villarreal'e karşı deplasmandaki tek gole imza attı.

29 yaşındaki oyuncu, profesyonel çıkışını Ocak 2011'de, memleketi Juventude için Riogrande do Sul eyaletindeki Caxias do Sul'dan yaptığı sırada gerçekleştirdi. Dört yıldır kulübün akademisindeydi. Otuz maçta iki gol attıktan sonra, 2013'te Grêmio'ya katılırken Brezilya Serie D'den Serie A'ya geçiş yaptı.

Imortal Tricolor'daki performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve 2013'te 51 kez forma giydikten sonra Ocak 2014'te Galatasaray tarafından 6 milyon Euro'ya satın alındı.

İstanbul'da geçirdiği 18 ay verimli geçti ve dört kez kupa kazandı: 2014/15 Süper Lig , 2014 ve 2015 Türkiye Kupası ve 2015 Türkiye Süper Kupası. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Chelsea FC karşısında çıktı.

Telles değeri yükseliyordu ve Roberto Mancini'yi İstanbul'dan İtalya'ya kadar takip ederken Avrupa'nın en iyi beş liginden sadece birine değil, Inter formasıyla bir Avrupa devine de gitmiş oldu. 2015/16 sezonunda bir sezonluk kiralık formasıyla 22 maçta forma giydi. Ancak, bir sonraki transferi Brezilyalı sol bek'i gerçekten haritaya yerleştiren hamle oldu. İtalya'daki kiralık dönemini bitirdikten sonra, 2016/17 sezonu öncesinde FC Porto'ya beş yıllık 6.5 milyon € karşılığında transfer oldu. Kendisini anında kulübün ilk sol beki olarak konsolide etti. Kulüpteki dört sezonda 192 maça çıkan Alex Telles, Manchester'a gitmeden önce 5. sezonun başında 3 maçta daha forma giydi.

Portekiz kulübündeki gol katkısı sayısı özellikle etkileyiciydi. Dört sezonda her zaman en az 10 gol attı ve ikinci sezonunda sadece 45 maçta 20 asist yaptı. Ayrıca Porto formasıyla on altısı penaltı olmak üzere 26 gol kaydetti ve bunların 12'si 2019/20 sezonunda yaşandı.

Tıpkı İstanbul'da yaptığı gibi, Porto'da 2017/18 ve 2019/20 Primeira Liga şampiyonlukları, 2020'de Taça de Portugal ve 2018'de Supertaça de Portugal şampiyonluklarıyla dört şampiyonluk madalyası daha aldı.

23 Mart 2019'da Brezilya'nın Panama'ya karşı hazırlık maçına başladığı Portekiz'deki kariyerinde ilk uluslararası maçına çıktı. O zamandan beri beş kez daha forma giydi.

Manchester United daha sonra aradı ve onu Ekim 2020'de Luke Shaw ile sol bek için rekabet etmesi için Old Trafford'a getirdi. İlk maçına birkaç hafta sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında çıktı.

İlk sezonunda Premier Lig'de forma giymek zordu, çünkü Telles sadece dokuz kez forma giydi. Ancak tüm yarışmalarda 24 maça çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e Gdansk'ta mağlubiyetinde 123. dakikada yedek oldu.

Tüm yarışmalarda maç sayısını ikişer artırarak 26'ya çıkardı. Ancak bu sefer 21'i Premier Lig'de geldi. United formasıyla çıktığı 50 maçta 8 asist yaptı.

Şimdi bir sezon için LaLiga'ya geçecek ve Sevilla'ya katılarak eski FC Porto takım arkadaşları Óliver Torres ve Tecatito ile bağlantı kuracak. Ancak, bu iki oyuncunun aksine Telles, Brezilyalı koçun ayrılmasından birkaç ay sonra katıldığı için kulüpteki Julen Lopetegui ile aynı zamana denk gelmedi.