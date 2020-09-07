Son dakika transfer haberi | Ricardo Quaresma, resmen Vitoria Guimaraes'te
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutan ve 1 yıl orada forma giydikten sonra Türkiye'ye veda eden 36 yaşındaki Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Portekiz takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer oldu.
Son dakika transfer haberi... Ülkemizde uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz sezonun başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'da son dakika gelişmesi. İstanbul ekibi ile sözleşmesi sona eren olan Quaresma, ülkesine döndü.
Portekiz ekiplerinde Vitoria Guimaraes, ismi son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan 37 yaşındaki Portekizli yıldızı transfer ettiğini duyurdu.
https://twitter.com/VitoriaSC1922/status/1303026383740784642
Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekiz milli hücum oyuncusu Quaresma, Süper Lig 'de çıktığı 174 maçta 25 gol atıp 52 asist yapmıştı.