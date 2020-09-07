Son dakika transfer haberi... Ülkemizde uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz sezonun başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'da son dakika gelişmesi. İstanbul ekibi ile sözleşmesi sona eren olan Quaresma, ülkesine döndü.

Portekiz ekiplerinde Vitoria Guimaraes, ismi son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anılan 37 yaşındaki Portekizli yıldızı transfer ettiğini duyurdu.





Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekiz milli hücum oyuncusu Quaresma, Süper Lig 'de çıktığı 174 maçta 25 gol atıp 52 asist yapmıştı.



