Süper Lig 'in ekibi Alanyaspor , kampa başladı. PSG alt yapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu Alanyaspor ile denemelere katılacak. Genç oyuncu beğelirse takımla sözleşme imzalayacak.

3 hafta denenecek

Fransız muhabir Loic Tanzi'nin haberine göre, Alanyaspor kulübü, eski PSG’li oyuncu Lorenzo Callegari’yi 3 haftalık denemeye aldı.

İtalya'da boy gösterdi

PSG'nin eski genç oyuncusu Lorenzo Callegari, İtalya Serie A ekibi Genoa ile ilk profesyol sözleşmesini attı. 1 yıl takımda kaldıktan sonra 2018 sonlarında Ternana kulübüne kiralık olarak gönderildi. Genoa genç oyuncuyu daha sonra bedelsiz olarak US Avranches takımına verdi. US Avranches kulübünde de bekleneni vermeyen Callegari, FC Chambly kulübüyle sözleşme imzaladı. 2 sezon forma giydikten sonra sözleşmesi bitti ve bonservisini eline alarak takımdan ayrıldı. (Ajansspor)